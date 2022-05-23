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Украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 21:27
Украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог Как снимать оккупантов для чата єВорог (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы помочь Вооруженным силам, некоторые люди могут оказаться в опасной ситуации. Поэтому, чтобы не спровоцировать захватчиков своими действиями нужно соблюдать некоторые правила.

Когда фиксируете на камеру оккупантов или их технику, следует помнить о критически важных правилах безопасности, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

С помощью сервиса єВорог украинцы помогают ВСУ эффективно уничтожать российских солдат.

В частности, ежедневно специалисты получают сотни заявок о перемещении оккупантов в чат-боте и оперативно передают их ВСУ. Так, каждый, кто приобщился к этому делу, приближает нашу победу.

Среди основных правил безопасности:

  • Не приближайтесь к оккупантам или вражеской технике намеренно, чтобы их сфотографировать;
  • Снимайте фото и видео незаметно, особенно если оккупанты расположены близко. Настройте телефон так, чтобы открыть камеру можно было в один клик, держа смартфон с опущенными вниз руками.
  • Как только пришлете кадры в чат-бот - удаляйте их со смартфона для безопасности. Как известно, сейчас враги на оккупированных территориях могут проверить гаджеты, поэтому лучше ничего тайного там не хранить;
  • Не выставляйте кадры с геолокацией и перемещением врагов в соцсети. Пока вы следите за ними, они могут отслеживать и вас;
  • Не обсуждайте в телефонных разговорах с родными и близкими местоположение оккупантов. Особенно если вы находитесь на оккупированной территории;
  • Используйте только чат-бот от Минцифры.

Отметим, что єВорог - это чат-бот, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов или вражеской техники.

Важно, что основное его преимущество - авторизация через Дию. Благодаря этому диверсанты не могут присылать фейковые фото или видео, а военные будут получать только правдивую информацию.

Ранее Михаил Федоров сообщал, что тысячи людей передают государству данные о передвижениях оккупантов.

Также мы писали, что в Киевской области запустили чат-бот для поиска пропавших людей.

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