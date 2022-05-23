ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 21:27
Українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог Як знімати окупантів для чату єВорог (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб допомогти Збройним силам, деякі люди можуть опинитися у небезпечній ситуації. Тому, щоб не спровокувати загарбників своїми діями потрібно дотримуватись деяких правил.

Коли фіксуєте на камеру окупантів чи їхню техніку, слід памятати про критично важливі правила безпеки, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За допомогою сервісу єВорог українці допомагають ЗСУ ефективно знищувати російських солдатів.

Зокрема, щодня фахівці отримують сотні заявок про переміщення окупантів у чат-боті єВорог та оперативно передають їх ЗСУ. Так, кожен, хто долучився до цієї справи, наближає нашу перемогу.

Серед основних правил безпеки:

  • Не наближайтеся до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати;
  • Знімайте фото та відео непомітно, особливо якщо окупанти розташовані близько. Налаштуйте телефон так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи смартфон з опущеними додолу руками.
  • Щойно надішлете кадри в чат-бот - видаляйте їх зі смартфона задля безпеки. Як відомо, зараз вороги на окупованих територіях можуть перевірити гаджети, тому краще нічого таємного там не зберігати;
  • Не виставляйте кадри з геолокацією та переміщенням ворогів у соцмережі. Доки ви стежите за ними, вони можуть відстежувати й вас;
  • Не обговорюйте в телефонних розмовах із рідними та близькими місце розташування окупантів. Особливо якщо ви перебуваєте на окупованій території;
  • Використовуйте тільки чат-бот від Мінцифри.

Зазначимо, що єВорог - це чат-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів або ворожої техніки.

Важливо, що основна його перевага - авторизація через Дію. Завдяки цьому диверсанти не можуть надсилати фейкові фото чи відео, а військові отримуватимуть тільки правдиву інформацію.

Раніше Михайло Федоров повідомляв, що тисячі людей передають державі дані про пересування окупантів.

Також ми писали, що у Київській області запустили чат-бот для пошуку зниклих людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
чат-боты чат
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність