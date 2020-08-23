Украинцам рассказали, когда подорожает газ и кого коснутся изменения

Начиная с 1 января 2021 года украинским семьям, не установившим газовые счетчики, увеличат стоимость газа, так как норматив на использование газа cтанет больше в три раза. Об этом информирует издание Оbozrevatel.

Суммы в платежках станут значительно больше. Данное нововведение затронет очень большое количество людей. И хотя в данный момент невозможно назвать точную цифру жилищ, в которых счетчики на газ не установлены, в Министерстве энергетики не так давно предлагали изменить нормы.

В данном предложении фигурировала цифра 3,3 млн квартир. Народные депутаты и учасники рынка уже сейчас понимают, что отключать газ никто не будет. Вместо этого - позволят поставщикам, чтобы те увеличили норматив по максимуму.

По словам Алексея Кучеренко, в законе действительно говорится о том, что уже с 1 января 2021 года тем, у кого нет счетчиков, газ должны отключить. Но при этом зампред комитета считает, что это лишь "страшилка", чтобы люди начали активно предпринимать какие-то действия. Никто газоснабжение отключать не будет, старую форму продлят.

"У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", - сказал Кучеренко.

Напомним, что потребители Ровенской области задолжали за доставку газа 59 млн гривен.

Мы писали, что жители Харькова задолжали за распределение природного газа почти 7 млн гривен.

А также о том, что в России произошел взрыв газа в жилом доме, есть жертвы.