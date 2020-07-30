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Жители Харькова задолжали за распределение природного газа почти 7 млн гривен

Харьков, Четверг 30 июля 2020 16:19
Жители Харькова задолжали за распределение природного газа почти 7 млн гривен
Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Менеджеры компании проводят работу с должниками в "режиме напоминания"

Около 15% клиентов АО "Харьковгоргаз" имеют долги за услугу по доставке природного газа. Более 85 тысяч потребителей ни разу с начала года не оплатили за распределение газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в случае неуплаты стоимости услуг, вопрос о ее взыскании будет решаться в суде. В случае подачи искового заявления, кроме суммы долга потребителю придется оплатить судебный сбор, минимальный размер которого составляет 2,1 тысяч гривен.

"Благодаря своевременной оплате большинством потребителей, газовая компания в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами, обеспечивая бесперебойную и безаварийную доставку природного газа. В течение карантина ни одному харьковчанину не было прекращено газоснабжение, а также не начислялись штрафные санкции и пеня за просрочку оплаты", - говорится в сообщении.

Впрочем, по словам пресс-службы, значительная часть неплательщиков продолжают уклоняться от уплаты за распределение газа. Менеджеры компании проводят работу с должниками в "режиме напоминания": рассылают письма, СМС и звонят. А также присылают досудебные уведомления с требованием оплатить долг.

"Напоминаем, что оплату можно осуществить не выходя из дома, что особенно удобно в период действующих ограничительных мер. Для этого работают онлайн-сервисы, такие как личный кабинет на сайте 104.ua , мобильное приложение 104Mobile для Android, мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone, чат-бот "7104ua" в Viber и Telegram 7104ua", - говорится в сообщении.

АО "Харьковгоргаз" просит своих клиентов вовремя оплачивать счета за распределение газа и благодарит тех, кто нашел возможность своевременно рассчитаться за услуги.

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