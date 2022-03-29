Украинцам рассказали, как открыть счет в ЕС без подтверждения права проживания в Европе

Компания Revolut предлагает жителям Украины удобный сервис без комиссии.

Как открыть аккаунт:

Загрузите приложение Revolut

Нажмите "Зарегистрироваться", введите номер телефона

Выберите страну, в которой вы сейчас находитесь

Заполните свои личные данные

Загрузите свой украинский паспорт или другой документ, который подтвердит гражданство (для людей, выехавших из Украины, но не имеющих гражданства, дополнительно нужно загрузить украинскую визу).

Какие услуги предоставляет Revolut:

люди, которые за границей, могут получить доступ к своим деньгам, привязав приложение к своему украинскому банковскому счету

получаете виртуальную банковскую карту, которой удобно пользоваться где угодно в мире

с карты можно платить в локальной валюте, можно снимать наличные деньги (низкие проценты на конвертацию валюты)

мгновенные переводы денег между картами

аналитика затрат

переводы денег за границу

Карту Revolut можно использовать фактически во всех странах ЕС, а также в Украине. Лимит – до 1500 евро в день. На эту карту можно быстро и безопасно перевести средства из любой точки мира.

И самое важное – для открытия этой карты – не нужно подтверждение права на проживание в Европе.