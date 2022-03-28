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Как открыть ФОП во время войны: простая инструкция

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Понедельник 28 марта 2022 20:00
Как открыть ФОП во время войны: простая инструкция Фото: Как быстро оформить ФОП в условиях войны (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Открыть ФОП (физическое лицо-предприниматель) в условиях военного положения можно несколькими способами. Для этого вам понадобится компьютер или смартфон, подключение к интернету и немного времени.

Как открыть ФОП во время войны – читайте в нашем материале ниже.

ФОП с помощью "Дія"

Самый простой и доступный способ для регистрации бизнеса возможен с помощью приложения "Дія". Некоторое время эта услуга была недоступна, так как все реестры были отключены, чтобы данные украинцев были в безопасности.

Как открыть ФОП во время войны: простая инструкцияСейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.

  • Авторизуйтесь на портале Дія по этой ссылке
  • Заполните онлайн-форму
  • Проверьте и подтвердите данные электронной подписью.

Далее ваше заявление автоматически попадает в реестр физических лиц-предпринимателей, и обработка занимает менее 2 минут.

Как открыть ФОП во время войны: простая инструкцияКак открыть ФОП во время войны: простая инструкцияКак открыть ФОП у государственного регистратора

  • Заполните заявление (Форма №10 - его можно скачать на сайте Fondy.ua)
  • Выберите КВЭД (на официальном сайте классификатора видов экономической деятельности есть полный перечень)
  • Подайте документы: заявление и копию паспорта. Выписку можно забрать на следующий день. С ней можно оформлять счет и электронные ключи.
  • Подайте заявление. Купите и пронумеруйте книгу учета доходов. Подайте ее вместе с заявлением и регистрацией книги государственному регистратору или налоговой

Как открыть ФОП во время войны: простая инструкцияКак открыть ФОП во время войны: простая инструкция

Напомним, ранее мы писали о том, как вынужденным переселенцам получить 2000 гривен помощи.

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