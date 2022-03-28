Как открыть ФОП во время войны: простая инструкция
Открыть ФОП (физическое лицо-предприниматель) в условиях военного положения можно несколькими способами. Для этого вам понадобится компьютер или смартфон, подключение к интернету и немного времени.
Как открыть ФОП во время войны – читайте в нашем материале ниже.
ФОП с помощью "Дія"
Самый простой и доступный способ для регистрации бизнеса возможен с помощью приложения "Дія". Некоторое время эта услуга была недоступна, так как все реестры были отключены, чтобы данные украинцев были в безопасности.
Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.
- Авторизуйтесь на портале Дія по этой ссылке
- Заполните онлайн-форму
- Проверьте и подтвердите данные электронной подписью.
Далее ваше заявление автоматически попадает в реестр физических лиц-предпринимателей, и обработка занимает менее 2 минут.
Как открыть ФОП у государственного регистратора
- Заполните заявление (Форма №10 - его можно скачать на сайте Fondy.ua)
- Выберите КВЭД (на официальном сайте классификатора видов экономической деятельности есть полный перечень)
- Подайте документы: заявление и копию паспорта. Выписку можно забрать на следующий день. С ней можно оформлять счет и электронные ключи.
- Подайте заявление. Купите и пронумеруйте книгу учета доходов. Подайте ее вместе с заявлением и регистрацией книги государственному регистратору или налоговой
Напомним, ранее мы писали о том, как вынужденным переселенцам получить 2000 гривен помощи.
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