Українцям розповіли, як відкрити рахунок в ЄС без підтвердження права проживання в Європі

Українці, які змушені були виїхати до країн Європи через війну Росії проти України, можуть відкрити спеціальний рахунок для електронних грошей. У багатьох кошти знаходяться на рахунках українських банках і не скрізь ними можна скористатися.
Як відкрити рахунок для електронних грошей українцям в країнах ЄС без підтвердження права проживання в Європі – читайте нижче.
Компанія Revolut пропонує жителям України зручний сервіс без комісії.
Завантажте додаток Revolut
Натисніть "Зареєструватися", введіть номер телефону
Виберіть країну, в якій ви зараз перебуваєте
Заповніть свої особисті дані
Завантажте свій український паспорт або інший документ, який підтвердить громадянство (для людей, які виїхали з України, але не мають громадянства, додатково потрібно завантажити українську візу).
люди, які за кордоном, можуть отримати доступ до своїх грошей, прив'язавши додаток до свого українського банківського рахунку
отримуєте віртуальну банківську карту, якою зручно користуватися де завгодно у світі
з карти можна платити в локальній валюті, можна знімати готівку (низькі відсотки на конвертацію валюти)
миттєві перекази грошей між картами
аналітика витрат
перекази грошей за кордон
Карту Revolut можна використовувати фактично у всіх країнах ЄС, а також в Україні. Ліміт - до 1500 євро в день. На цю карту можна швидко і безпечно переказати кошти з будь-якої точки світу.
І найважливіше - для відкриття цієї карти - не потрібно підтвердження права на проживання в Європі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна в умовах війни відкрити ФОП.
А також ми розповідали про те, що українцям робити з готівкою в гривні за кордоном.
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