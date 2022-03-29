Українцям розповіли, як відкрити рахунок в ЄС без підтвердження права проживання в Європі

Компанія Revolut пропонує жителям України зручний сервіс без комісії.

Як відкрити акаунт:

Завантажте додаток Revolut

Натисніть "Зареєструватися", введіть номер телефону

Виберіть країну, в якій ви зараз перебуваєте

Заповніть свої особисті дані

Завантажте свій український паспорт або інший документ, який підтвердить громадянство (для людей, які виїхали з України, але не мають громадянства, додатково потрібно завантажити українську візу).

Які послуги надає Revolut:

люди, які за кордоном, можуть отримати доступ до своїх грошей, прив'язавши додаток до свого українського банківського рахунку

отримуєте віртуальну банківську карту, якою зручно користуватися де завгодно у світі

з карти можна платити в локальній валюті, можна знімати готівку (низькі відсотки на конвертацію валюти)

миттєві перекази грошей між картами

аналітика витрат

перекази грошей за кордон

Карту Revolut можна використовувати фактично у всіх країнах ЄС, а також в Україні. Ліміт - до 1500 євро в день. На цю карту можна швидко і безпечно переказати кошти з будь-якої точки світу.

І найважливіше - для відкриття цієї карти - не потрібно підтвердження права на проживання в Європі.