Украинцам рассказали, когда ориентировочно введут локдаун

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - сказал он.

Кузин отметил, что переход к "желтой" зоне - это "условная тревога о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

Медик сообщил, что пока нет конкретной цифры количества заболевших, при которой введут локдаун.

На вопрос: не избежать ли стране локдауна, он сказал: "По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября".

Будет ли все-таки локдаун

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что локдаун в Украине введут уже с 15 сентября. Как оказалось, это неправда. Такие заявления опроверг начальник Главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, который также входит в городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Он назвал информацию "бредом".