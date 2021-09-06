Українцям розповіли, коли орієнтовно введуть локдаун

"Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо змушені ввести "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав він.

Кузін зазначив, що перехід до "жовтої" зони - це "умовна тривога про те, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом".

Медик повідомив, що поки немає конкретної цифри кількості хворих, при якій введуть локдаун.

На питання: Чи не уникнути країні локдауна, він сказав: "на моє переконання, ні. Але якщо ми будемо говорити про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

Чи буде все-таки локдаун

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилася інформація, що локдаун в Україні введуть вже з 15 вересня. Як виявилося, це неправда. Такі заяви спростував начальник Головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан, який також входить до міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Він назвав інформацію "маячнею".