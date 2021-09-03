В НАН рассказали, когда нужно вводить тотальный карантин в Украине

В Украине прогнозируется рост заболеваемости COVID-19 этой осенью и ухудшение эпидемиологической ситуации вплоть до критической, что вызовет необходимость введения жестких ограничительных мер, вплоть до тотального карантина, чтобы снизить смертность.

Когда ухудшится ситуация с коронавирусом

Ученый обратил внимание, что еще в августе в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом составляло 3% в день или 20% в неделю. С начала осени - в первые недели сентября - ожидают от 3 до 3,5 тысячи инфицированных ежедневно.

Будет ли коллапс в больницах

По его словам, особых проблем с наличием мест в больницах для пациентов с COVID-19 не предвидится, так как в Украине много переболевших, соответственно штамм "Дельта" распространяется медленнее, чем в других странах.

Прогнозы ученых о смертности

В НАН полагают, что показатель летальных случаев при третьей волне коронавируса составит около 50 тысяч, то есть не меньше, чем во время предыдущих двух, но "с коррекцией на вакцинацию".

Введение тотального карантина

Иванов считает, что властям Украины следует вводить тотальный карантин, когда ситуация будет приближаться к критической.

"Не в самый последний момент, так как карантин начинает действовать через 2-3 недели", - сказал член рабочей группы НАН.

Также ученый озвучил мнение, что в пик новой волны COVID-19 стоит ограничивать доступ не привитых граждан к объектам инфраструктуры, управление которыми следует передать вакцинированным.