Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться

Большинство медицинских услуг в Украине являются бесплатными и гарантируется государством. Но нередки случаи, когда больницы отказывают в лечении, а врачи требуют плату за него. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях, и куда можно пожаловаться на нарушение наших прав.
В гарантированный пакет в Украине входят: экстренная медицинская помощь; первичная, специализированная, паллиативная медицинская помощь; реабилитация; медицинская помощь в связи с беременностью и родами; "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.
Это означает, что пациент имеет право получать эти услуги бесплатно в больницах, которые работают по договору с НСЗУ. Если же в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, необоснованно отказали в предоставлении таких услуг или требовали деньги, это является нарушением прав пациента.
Подать жалобу можно через электронную форму на сайте НСЗУ - ссылка тут. Как правильно оформить жалобу - можно прочитать тут.
Какие услуги в Украине должны предоставляться бесплатно:
Первичная медицинская помощь.
Экстренная медицинская помощь.
Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
Маммография молочной железы.
Гистероскопия.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Колоноскопия.
Цистоскопия.
Бронхоскопия.
Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
Медпомощь при остром мозговом инсульте.
Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
Медпомощь при родах.
Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
Психиатрическая помощь взрослым и детям.
Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
Мобильная паллиативная медпомощь.
Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.