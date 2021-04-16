Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться

Большинство медицинских услуг в Украине являются бесплатными и гарантируется государством. Но нередки случаи, когда больницы отказывают в лечении, а врачи требуют плату за него. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях, и куда можно пожаловаться на нарушение наших прав.

В гарантированный пакет в Украине входят: экстренная медицинская помощь; первичная, специализированная, паллиативная медицинская помощь; реабилитация; медицинская помощь в связи с беременностью и родами; "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.



Это означает, что пациент имеет право получать эти услуги бесплатно в больницах, которые работают по договору с НСЗУ. Если же в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, необоснованно отказали в предоставлении таких услуг или требовали деньги, это является нарушением прав пациента.

Подать жалобу можно через электронную форму на сайте НСЗУ - ссылка тут. Как правильно оформить жалобу - можно прочитать тут.

Какие услуги в Украине должны предоставляться бесплатно:

Первичная медицинская помощь.

Экстренная медицинская помощь.

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

Маммография молочной железы.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Медпомощь при остром мозговом инсульте.

Медпомощь при остром инфаркте миокарда.

Медпомощь при родах.

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям.

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.

Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь.

Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Недавно в пакет бесплатных услуг также добавили: