Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися

Більшість медичних послуг в Україні є безкоштовними і гарантуються державою. Але нерідкі випадки, коли лікарні відмовляють у лікуванні, а лікарі вимагають плату за нього. Українцям пояснили, що робити в таких випадках, і куди можна поскаржитись на порушення наших прав.
У гарантований пакет в Україні входять: екстрена медична допомога; первинна, спеціалізована, паліативна медична допомога; реабілітація; медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; "Доступні ліки", - йдеться в повідомленні.
Це означає, що пацієнт має право отримувати ці послуги безкоштовно у лікарнях, які працюють за договором з НСЗУ. Якщо ж у закладі, який має договір з НСЗУ, необґрунтовано відмовили у наданні таких послуг або вимагали гроші, це є порушенням прав пацієнта.
Подати скаргу можна через електронну форму на сайті НСЗУ - посилання тут. Як правильно оформити скаргу - можна прочитати тут.
Які послуги повинні надаватися безкоштовно:
Первинна медична допомога.
Екстрена медична допомога.
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
Мамографія молочної залози.
Гістероскопія.
Езофагогастродуоденоскопія.
Колоноскопія.
Цистоскопія.
Бронхоскопія.
Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
Медична допомога при пологах.
Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках неонатальної.
Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
Психіатрична допомога дорослим та дітям.
Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
Мобільна паліативна медична допомога.
Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.