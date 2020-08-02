Украинцам рассказали, как накопить деньги в условиях коронакризиса

Коронакризис (pixabay)

Эксперт советует вкладывать деньги в свое развитие

В условиях кризиса из-за коронавируса 2020 украинцам сложно отложить хотя бы какую-то сумму денег на будущее. А те запасы, что были отложены ранее, почти у всех иссякли.

Украинцам рассказали о том, как научиться откладывать деньги даже при маленькой зарплате. Советом поделился экономист Тарас Казак в эфире телеканала "Украина 24".

"Если не удается откладывать, например, маленькая зарплата, - есть варианты. Можно инвестировать в себя. Вместо того, чтобы идти пить пиво, можно прочитать хорошую книгу", - сказал экономист.

По мнению эксперта, найти хорошую работу, где будет возможность получать приличные деньги, можно с тем условием, что вы на досуге прочитаете несколько качественных книг.

Тарас убежден, что инвестициями являются не только средства, но и знания. Также немаловажную роль играет опыт, который каждый из нас откладывает у себя в голове.

Специалист рекомендует потратить появившееся свободное время на инвестиции в себя: прочитайте пару книг, освойте ремесло, которым Вам будет приятно заниматься. Всего лишь пару простых действий помогут изменить жизнь к лучшему. Стоит лишь попробовать.

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