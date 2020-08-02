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Українцям розповіли, як накопичити гроші в умовах коронакризи

Неділя 02 серпня 2020 14:58
Українцям розповіли, як накопичити гроші в умовах коронакризи
Коронакриза (pixabay)
Автор: Дарья Русина

Експерт радить вкладати гроші в свій розвиток

В умовах кризи через коронавірус 2020 українцям складно відкласти хоча б якусь суму грошей на майбутнє. А ті запаси, що були відкладені раніше, майже у всіх вичерпалися.

Українцям розповіли про те, як навчитися відкладати гроші навіть при маленькій зарплаті. Корисною порадою поділився економіст Тарас Козак в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо не вдається відкладати, наприклад, маленька зарплата, - є варіанти. Можна інвестувати в себе. Замість того, щоб йти пити пиво, можна прочитати гарну книгу", - сказав економіст.

На думку експерта, знайти хорошу роботу, де буде можливість отримувати пристойні гроші, можна з тією умовою, що ви на дозвіллі прочитаєте кілька якісних книг.

Тарас переконаний, що інвестиціями є не тільки кошти, а й знання. Також важливу роль відіграє досвід, який кожен з нас відкладає у себе в голові.

Спеціаліст рекомендує витратити вільний час на інвестиції в себе: прочитайте пару книг, опануйте ремесло, яким Вам буде приємно займатися. Займіться спортом. Всього лише пару простих дій допоможуть змінити життя на краще. Варто лише спробувати.

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