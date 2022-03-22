Украинцам рассказали, как лучше распорядиться деньгами во время войны

Во время войны России против Украины перед большим количеством людей встает вопрос: что делать с деньгами, чтобы максимально уберечь свое финансовое положение от всевозможных рисков?

Ответ на этот вопрос читайте в материале Styler ниже .

Наличные или карта?

Прежде всего эксперты советуют иметь в кармане наличные. Кэш может с большой вероятностью украинцам понадобиться в тех городах и регионах страны, где ведутся интенсивные боевые действия, ведь даже если в магазине есть продукты, то терминал может не работать.

Поэтому если есть возможность снять деньги, то сделайте это.

А вот если вы уверены в своем дальнейшем пребывании, то есть, знаете, что в ближайшее время окажетесь за границей, или живете, например, в западных областях Украины, то в таком случае эксперты советуют держать деньги на банковской карте.

Проблем с этим не должно возникнуть, ведь сегодня сетевые супермаркеты, АЗС, аптеки, почты оснащены терминалами, которые работают почти бесперебойно.

К слову, именно такие рекомендации дают и в Нацбанке, объясняя это тем, что рассчитываясь картой вы в том числе минимизируете угрозу опасности людям, которые пополняют банкоматы.

Если вы не живете в зоне боевых действий, то деньги можете держать на карте (фото: РБК-Украина)

Ну, а если вы выезжаете за границу, то помните, что из-за большого наплыва беженцев во многих европейских странах уже наблюдается проблема с обменом гривны на местную валюту.

Что делать с деньгами?

"В истории человечества было много войн, поэтому есть и много рецептов относительно того, что делать с деньгами. Все зависит от того, на что мы рассчитываем", - говорит Styler кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Киевского международного университета Виталий Опанасюк.

Вот несколько вариантов, что делать с деньгами сегодня: