Українцям розповіли, як краще розпорядитися грішми під час війни
Під час війни Росії проти України перед великою кількістю людей постає питання: що робити з грошима, аби максимально вберегти своє фінансове становище від всеможливих ризиків?
Відповідь на це питання читайте у матеріалі Styler нижче.
Готівка чи карта?
Перш за все експерти радять мати у наявності готівку. Кеш може з великою ймовірністю знадобитися українцям у тих містах та регіонах країни, де ведуться інтенсивні бойові дії, адже навіть якщо у магазині є продукти, то термінал може не працювати.
Тому якщо є нагода зняти гроші, то зробіть це.
А от коли ви впевнені у своєму подальшому перебуванні, тобто, знаєте, що найближчим часом опинитеся за кордоном, або мешкаєте, наприклад, у західних областях України, то у такому разі експерти радять тримати гроші на банківській карті.
Проблем з цим не має виникнути, адже сьогодні мережеві супермаркети, АЗС, аптеки, пошти оснащені терміналами, які працюють майже безперебійно.
До слова, саме такі рекомендації дають і в Нацбанку, пояснюючи це тим, що розраховуючись картою ви в тому числі мінімізуєте загрозу небезпеки людям, які поповнюють банкомати.
Якщо ви не мешкаєте у зоні бойових дій, то гроші можете тримати на карті (фото: РБК-Україна)
Ну, а якщо ви виїжджаєте за кордон, то пам'ятайте, що через великий наплив біженців у багатьох європейських країнах уже спостерігається проблема з обміном гривні на місцеву валюту.
Що робити з грошима?
"В історії людства було багато війн, тому є й багато рецептів щодо того, що робити з грішми. Все залежить від того, на що ми самі розраховуємо", - говорить Styler кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.
Ось кілька варіантів, що робити з грошима сьогодні:
- якщо гроші потрібні для міграції, виїзду за кордон - потрібно перевести в будь-яку валюту (долари, євро, фунти, злоті тощо)
- якщо потрібно протриматись на окупованій території або в зоні військових дій - гроші конвертуємо в цигарки, консерви, борошно, цукор та інші матеріальні активи
- якщо грошей занадто багато в безготівковому вигляді - то можна купити військові облігації, також якісь матеріальні ресурси, що не втрачають якість та ціну
- якщо грошей занадто багато в готівковому вигляді - це складніше, перевозити готівку великому обсязі складно та небезпечно, але можна вкластися у криптовалюту, золото тощо.
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