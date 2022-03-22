ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, як краще розпорядитися грішми під час війни

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 11:30
Українцям розповіли, як краще розпорядитися грішми під час війни Що робити з грішми під час війни (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час війни Росії проти України перед великою кількістю людей постає питання: що робити з грошима, аби максимально вберегти своє фінансове становище від всеможливих ризиків?

Відповідь на це питання читайте у матеріалі Styler нижче.

Готівка чи карта?

Перш за все експерти радять мати у наявності готівку. Кеш може з великою ймовірністю знадобитися українцям у тих містах та регіонах країни, де ведуться інтенсивні бойові дії, адже навіть якщо у магазині є продукти, то термінал може не працювати.

Тому якщо є нагода зняти гроші, то зробіть це.

А от коли ви впевнені у своєму подальшому перебуванні, тобто, знаєте, що найближчим часом опинитеся за кордоном, або мешкаєте, наприклад, у західних областях України, то у такому разі експерти радять тримати гроші на банківській карті.

Проблем з цим не має виникнути, адже сьогодні мережеві супермаркети, АЗС, аптеки, пошти оснащені терміналами, які працюють майже безперебійно.

До слова, саме такі рекомендації дають і в Нацбанку, пояснюючи це тим, що розраховуючись картою ви в тому числі мінімізуєте загрозу небезпеки людям, які поповнюють банкомати.

Українцям розповіли, як краще розпорядитися грішми під час війни

Якщо ви не мешкаєте у зоні бойових дій, то гроші можете тримати на карті (фото: РБК-Україна)

Ну, а якщо ви виїжджаєте за кордон, то пам'ятайте, що через великий наплив біженців у багатьох європейських країнах уже спостерігається проблема з обміном гривні на місцеву валюту.

Що робити з грошима?

"В історії людства було багато війн, тому є й багато рецептів щодо того, що робити з грішми. Все залежить від того, на що ми самі розраховуємо", - говорить Styler кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.

Ось кілька варіантів, що робити з грошима сьогодні:

  • якщо гроші потрібні для міграції, виїзду за кордон - потрібно перевести в будь-яку валюту (долари, євро, фунти, злоті тощо)
  • якщо потрібно протриматись на окупованій території або в зоні військових дій - гроші конвертуємо в цигарки, консерви, борошно, цукор та інші матеріальні активи
  • якщо грошей занадто багато в безготівковому вигляді - то можна купити військові облігації, також якісь матеріальні ресурси, що не втрачають якість та ціну
  • якщо грошей занадто багато в готівковому вигляді - це складніше, перевозити готівку великому обсязі складно та небезпечно, але можна вкластися у криптовалюту, золото тощо.

Раніше стало відомо, чому виникають проблеми з замовленнями на Rozetka.

Також ми писали, що шахраї придумали нові схеми "розвода" українців на гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес Обмін валют Грошові перекази
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт