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Украинцам рассказали, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи

Автор: Роман Мирончук

С началом отопительного сезона некоторые жители Киева сталкиваются в тем, что у них низкая температура отопления. Если у вас такое произошло, то следует обращаться к поставщику отопления с требованием восстановить надлежащее обслуживание и произвести перерасчет размера платы.

Об этом сообщает КГГА.

Стандарты отопления

Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 18 градусов и 20 градусов тепла в угловых комнатах.

Исключение могут составлять отклонения в течение 12 часов в сутки раз в месяц.

Если у вас температура ниже, то вы имеете право на перерасчет оплаты услуг после обращения к своему поставщику отопления для обследования помещения.

Правила пересчета

Перерасчет производится только если у вас нет тепловых счетчиков и жилье должным образом утеплено.

Сумма к оплате может быть пересмотрена только после обращения к поставщику услуги с составлением соответствующих документов по результатам обследования квартиры.

Сумма за централизованное отопление будет снижена на 5% за каждый градус отклонения от нормы (при понижении температуры с 18 ​​до 12 градусов в жилых помещениях и с 20 до 14 - в угловых).

Если температура ниже 12 градусов в жилых помещениях и 14 в угловых соответственно - плата не начисляется.

Куда обращаться

Киевтеплоэнерго

  • Телефоны: 1557 и 044 247 40 40.
  • Сайт: kte.kiev.ua.

Контактный центр Киева

  • Телефоны: 1551 и 044 205 73 37.
  • Сайт: 1551.gov.ua.

Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ

  • Телефоны: 1557 и 044 500 15 57.
  • Сайт: 1557.kyiv.

Напомним, у украинца за долги по коммуналке отобрали машину.

Мы также писали о том, что киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу.

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Киевотопление