Киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу: митингующая бросалась под колеса

В Киеве жители Соломенского района вышли на митинг из-за отсутствия отопления в квартирах, и перекрыли дорога, заблокировав движение транспорта. Одна из возмущенных женщин, участниц пикета, бросалась под колеса авто.

Об этом 20 ноября передает " Киев Оперативный " в Telegram-канале.

Проезд для авто из-за проведения митинга был закрыт на Воздухофлотском проспекте.

Также сообщается, что не обошлось без конфликтных ситуаций между участниками акции и водителями, которые пытались проехать мимо.

В Киеве в Соломенском районе люди бастовали из-за отсутствия отопления 20 ноября и перекрывали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Так, четыре женщины перекрыли переход в районе Севастопольской площади, бастуя из-за холодных батарей, и одна из них "бросалась под колеса и кричала, чтобы ехали прямо на нее".

"После начала съемки на телефон самоликвидировалась", - говорится в публикации.

В сети опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что женщина-водитель настойчиво уговаривает митингующую отойти от машины, но та игнорирует и остается прямо перед авто, не давая проехать дальше.

В каком именно доме отсутствует отопление - не уточняется.

Видео: в Киеве митингующие перекрывали дорогу из-за холодных батарей 20 ноября

Пользователи сети активно обсуждают ситуацию, и высказываются о подобных мерах "борьбы" с отсутствием отопления.