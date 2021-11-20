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Киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу: митингующая бросалась под колеса

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 19:12
Киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу: митингующая бросалась под колеса Фото: в Киеве люди из-за отсутствия отопления перекрывали дорогу (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве жители Соломенского района вышли на митинг из-за отсутствия отопления в квартирах, и перекрыли дорога, заблокировав движение транспорта. Одна из возмущенных женщин, участниц пикета, бросалась под колеса авто.

Об этом 20 ноября передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

Проезд для авто из-за проведения митинга был закрыт на Воздухофлотском проспекте.

Также сообщается, что не обошлось без конфликтных ситуаций между участниками акции и водителями, которые пытались проехать мимо.

Киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу: митингующая бросалась под колеса

В Киеве в Соломенском районе люди бастовали из-за отсутствия отопления 20 ноября и перекрывали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Так, четыре женщины перекрыли переход в районе Севастопольской площади, бастуя из-за холодных батарей, и одна из них "бросалась под колеса и кричала, чтобы ехали прямо на нее".

"После начала съемки на телефон самоликвидировалась", - говорится в публикации.

В сети опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что женщина-водитель настойчиво уговаривает митингующую отойти от машины, но та игнорирует и остается прямо перед авто, не давая проехать дальше.

В каком именно доме отсутствует отопление - не уточняется.

Видео: в Киеве митингующие перекрывали дорогу из-за холодных батарей 20 ноября

Пользователи сети активно обсуждают ситуацию, и высказываются о подобных мерах "борьбы" с отсутствием отопления.

  • Господа комментаторы, перекрытие дороги - единственный +- действенный способ донести свой протест до органов местной власти, у этих людей по факту нет выбора - или замерзнуть или перекрыть вам дорогу
  • Понимаю... нас тоже в прошлом только в 20 числах ноября подключили. Обогреватель не справлялся
  • Там просто обращались куда только можно было, везде писали и звонили, никакого результата, пришлось так поступать, чтоб хоть как-то привлечь внимание
  • Обращаться надо по тел. 1551, тел. диспетчера, тел. начальника и инженера ЖЭКа, слесарь ЖЭКа, Киевтеплоэнерго и т.д...

Ранее сообщалось, что в конце октября в Киеве перевозчики заблокировали дорогу и требовали отменить проверки COVID-сертификатов.

Напомним также, недавно премьер Денис Шмыгаль рассказал, будут ли расти тарифы на отопление, газ и электроэнергию.

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