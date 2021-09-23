UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам рассказали, на какой срок теперь назначают субсидии

Автор: Людмила Жукова

Субсидии в Украине назначают людям на определенный срок.

Об этом рассказали на сайте Минсоцполитики.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии производится в мае. Считается, что отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля.

Получатели субсидии должны течение месяца информировать органы социальной защиты об изменениях:

  • состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
  • перечня получаемых услуг;
  • исполнителя услуг.
  • о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.

Какие документы подаются

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Как мы ранее писали, украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине