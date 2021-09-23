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Українцям розповіли, на який термін тепер призначають субсидії

Автор: Людмила Жукова

Субсидії в Україні призначають людям на певний термін.

Про це розповіли на сайті Мінсоцполітики.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Розрахунок субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.

Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:

  • складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
  • переліку одержуваних послуг;
  • виконавця послуг.
  • про одноразові покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.

Які документи подаються

  • заява про призначення та надання житлової субсидії,
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Як ми раніше писали, українці можуть перевірити призначення житлової субсидії онлайн.

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Субсидії в Україні