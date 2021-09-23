Українцям розповіли, на який термін тепер призначають субсидії

Субсидії в Україні призначають людям на певний термін.
Про це розповіли на сайті Мінсоцполітики.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Розрахунок субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.
Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:
Як ми раніше писали, українці можуть перевірити призначення житлової субсидії онлайн.