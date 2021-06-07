Украинцам рассказали, каким будет курс доллара летом: прогноз оптимистичный

Что будет с долларом в июне, июле и августе

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, в мае гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд, с декабря прошлого года. С начала года доллар снизился к гривне на 2,7%.

Он отметил в комментарии РБК-Украина, что к концу июня американская валюта может торговаться в диапазоне 27-27,5 грн.

Банкир Ярослав Кабин уверен: тренд на укрепление гривны продолжится до конца лета. Он также считает, что в этом временном промежутке курс будет колебаться в диапазоне 27-27,8 грн за доллар.

"Укрепление гривны обусловлено падением экономики вследствие локдауна, сокращением импорта и падением доходов населения. Кроме того, мировые цены на украинские сырьевые ресурсы находятся на очень высоких уровнях, что способствует увеличению экспортной выручки на фоне падения импорта", - сказал эксперт в комментарии "Интерфакс-Украина".

Помимо прочего, считает директор департамента риск-менеджмента одного из украинских банков Николай Войткив, дополнительный фактор стабильности курса гривны - открытие рынка земли с 1 июля.

Одним словом, если верить финансовым аналитикам, то в ближайшие два-три месяца гривна продолжит укрепляться.

Что будет с долларом дальше?

Напомним, что прогнозные расчеты МВФ, приведенные в обновленном отчете фонда, довольно-таки оптимистичны. Эксперты фонда считают, что среднее значение курса доллара до конца 2021 года составит 27,98 грн. Хотя предыдущий прогноз был 28,12 грн за доллар.

В то же время украинские аналитики ожидают, что 2021-й наша валюта закончит на уровне 28,5 грн за доллар. В январе ожидания были на 30 коп. хуже.

Покупать валюту или нет?

По мнению экспертов, оптимальным курсом для покупки доллара может стать уровень ниже 27 грн за доллар.

При этом, следует обратить внимание на то, что укрепление курса - не молниеносный процесс. Он продлится еще некоторое время. Поэтому покупать американскую валюту для краткосрочных сбережений пока что может быть невыгодно.