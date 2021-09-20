Украинцам рассказали, какие две вакцины от COVID-19 можно комбинировать

Названы совместимые вакцины для второй прививки от коронавируса. Если вакцина Moderna закончится в стране, то, украинцы, которые уже вакцинировались ей, могут сделать повторную прививку препаратом Pfizer.

Об этом в эфире "Украины 24" сообщил ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

Медик ответил на вопрос, можно ли сочетать вакцины Moderna и Pfizer тем, кому не хватает второй дозы.

"Сейчас, если говорить о возможности использования мРНК-вакцин Moderna или Pfizer, или после Moderna Pfizer, то эффективность является такой же высокой, поскольку это абсолютно одинаковые вакцины", - сообщил эксперт.

Медик напомнил украинцам, что сейчас еще слишком еще рано говорить о третьей дозе вакцинации.

"Вы знаете о том, что в Израиле с середины августа введена третья доза для лиц старше 60 лет, и США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. То есть у людей, которые были вакцинированы 8-9 месяцев назад, сейчас регистрируют новые случаи заболевания, поэтому там позволили третью дозу вакцинации. В Украине об этом, мне кажется, говорить еще рано", - сказал он.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 20 сентября, вакцинировали от COVID 36 029 человек. Одну дозу получили 21 118, полностью иммунизированны - 14 911 человек.