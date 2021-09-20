Известный инфекционист спрогнозировал завершение пандемии COVID-19 и назвал дату

Пандемия коронавируса должна закончится к весне 2022 года. Но пока нет никаких гарантий из-за нового заразного штамма "Дельта".

“Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года”, - сказал Фаучи.

По его словам, тому "нет никаких гарантий" в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "Дельта".

Фаучи напомнил, что коронавирус стал для всех тревожным опытом, который все пережили, и добавил, что как только все ожидали завершение пандемии, появились новые штаммы коронавируса.

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - резюмировал инфекционист.

Отметим, что ранее многие инфекционисты неоднократно заявляли, что коронавирус никуда не исчезнет и нам придется научиться с ним жить.