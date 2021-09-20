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Українцям розповіли, які дві вакцини від COVID-19 можна комбінувати

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Понеділок 20 вересня 2021 10:24
Українцям розповіли, які дві вакцини від COVID-19 можна комбінувати Названі сумісні вакцини для другого щеплення від COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Названі сумісні вакцини для другого щеплення від коронавірусу. Якщо вакцина Moderna закінчиться в країні, то, українці, які вже вакцинувалися їй, можуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer.

Про це в ефірі "України 24" повідомив провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров.

Медик відповів на питання, чи можна поєднувати вакцини Moderna і Pfizer тим, кому не вистачає другої дози.

"Зараз, якщо говорити про можливість використання мРНК-вакцин Moderna або Pfizer, або після Moderna Pfizer, то ефективність є такою ж високою, оскільки це абсолютно однакові вакцини", - повідомив експерт.

Медик нагадав українцям, що зараз ще занадто ще рано говорити про третю дозу вакцинації.

"Ви знаєте про те, що в Ізраїлі з середини серпня введена третя доза для осіб старше 60 років, і США з 20 вересня також дозволяють третю дозу вакцинації для осіб, які були вакциновані ще в кінці 2020 року. Тобто у людей, які були вакциновані 8-9 місяців тому, зараз реєструють нові випадки захворювання, тому там дозволили третю дозу вакцинації. В Україні про це, мені здається, говорити ще рано", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 20 вересня, вакцинували від 36 029 осіб. Одну дозу отримали 21 118, повністю імунізовані - 14 911 осіб.

Як ми раніше писали, відомий інфекціоніст спрогнозував завершення пандемії COVID-19 і назвав дату.

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