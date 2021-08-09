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Украинцам рассказали, какая справка от врача нужна для садика и где ее взять

Автор: Дмитрий Войналович

Устраивая ребенка в садик, родителям нужно помнить о справке от врача. Именно она станет одним из условий зачисления малыша в дошкольное заведение.

Какую медицинскую справку нужно предоставлять для зачисления ребенка в детсад - читайте в нашем материале ниже.

Какая медицинская справка нужна для садика

Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров. Такую справку выпишет педиатр или семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок.

В справке врач должен указать:

  • фамилию, имя, отчество ребенка
  • дату рождения
  • место проживания
  • информацию о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения учреждения дошкольного образования.

При этом, если ребенок имеет определенное заболевание, то в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Но лишь по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка.

Однако, если вы решите не указывать в справке диагноз ребенка, то врач обязан отметить предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

Соответственно, медицинские работники учреждений дошкольного образования будут владеть необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка.

Также молодым родителям напомнили, что для детей до шести лет, которые идут в детский сад, не нужна справка № 086-1/о или любой другой формы. Выше указанная справка нужна будет уже при поступлении в школу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал условие, при котором ребенок может потерять место в детском саду.

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