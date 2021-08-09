Українцям розповіли, яка довідка від лікаря потрібна для дитсадка і де її взяти

Яка медична довідка потрібна для дитячого садочку

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку випише педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина.

У довідці лікар має зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові дитини

дату народження

місце проживання

інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.

При цьому, якщо дитина має певне захворювання, то у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Але лише за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Однак, якщо ви вирішите не вказувати в довідці діагноз дитини, то лікар зобов'язаний зазначити застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру.

Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Також молодим батькам нагадали, що для дітей до шести років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми. Вище вказана довідка потрібна буде вже при вступі до школи.