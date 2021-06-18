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Ребенка могут отчислить: названо условие потери места в детском саду Киева

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Киев, Пятница 18 июня 2021 15:26
Ребенка могут отчислить: названо условие потери места в детском саду Киева Фото: Названо условие, при котором ребенок может потерять место в детском саду (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве ребенка могут отчислить из детского сада, если он долго не посещает учебное заведение. По статистике 47% маленьких киевлян не посещают детский сад ежедневно.

Мэр столицы Виталий Кличко назвал условие, при котором ребенок может лишиться места в детском саду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в детские сады зачислили в 2021 году 19 тысяч детей и от очереди уже почти избавились. Сейчас в столице есть 9 тысяч свободных мест в детских садах и родители уже получили приглашения.

Однако проблема стоит остро с теми местами в коммунальных детсадах, где родители устроили детей, но по разным причинам их туда не водят. Кличко назвал условия, при которых таких детей будут лишать места в детском садике.

"По статистике приблизительно 47% детей не посещают садики ежедневно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, которые устроили детей в коммунальные садики, но не водят их туда. Если раньше эти места сохранялись за детьми, которые не ходят в садик, а другие дети стояли в очереди, то теперь согласно с постановлением правительства, ребенок может быть отчислен из детсада, если не посещает его на протяжении 2 месяцев подряд без уважительных причин", - написал мэр столицы.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве будут работать пришкольные лагеря, внешкольные учреждения и детсады.

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