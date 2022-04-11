Украинцам рассказали об инфекционных болезнях в условиях войны: как от них защититься

Некоторые инфекционные заболевания могут передаваться от человека к человеку. Некоторые передаются насекомыми или другими животными. Другие же - через инфицированную пищу или воду, или через влияние организмов в окружающей среде.

Признаки и симптомы варьируются в зависимости от болезнетворного организма, но часто включают лихорадку и утомляемость. Легкие инфекции могут лечиться отдыхом и домашними средствами, в то время, как некоторые опасные для жизни инфекции могут нуждаться в госпитализации.

Многим инфекционным заболеванием можно предотвратить с помощью вакцин. Поэтому тщательно придерживайтесь Календаря прививок.

Частое и тщательное мытье рук помогает защититься от большинства инфекционных заболеваний.

Самый простой способ подхватить большинство инфекционных заболеваний - контактировать с инфицированным человеком или животным. Инфекционные заболевания могут передаваться через прямой контакт, например:

Наедине. Инфекционные заболевания обычно распространяются путем прямой передачи бактерий, вирусов или других микробов от одного человека к другому. Это может произойти, когда человек с бактерией или вирусом прикасается, целует, кашляет или чихает на кого-то, кто не инфицирован. Также болезнетворные организмы могут распространяться через биологические жидкости во время полового контакта.

Инфекционные заболевания обычно распространяются путем прямой передачи бактерий, вирусов или других микробов от одного человека к другому. Это может произойти, когда человек с бактерией или вирусом прикасается, целует, кашляет или чихает на кого-то, кто не инфицирован. Также болезнетворные организмы могут распространяться через биологические жидкости во время полового контакта. От животного к человеку. Если вас укусит или поцарапает инфицированное животное, даже домашнее, вы можете заболеть, а в экстремальных обстоятельствах даже умереть. Обращение с отходами животноводства также может быть опасным. Например, вы можете заразиться токсоплазмозом во время уборки кошачьего лотка.

Если вас укусит или поцарапает инфицированное животное, даже домашнее, вы можете заболеть, а в экстремальных обстоятельствах даже умереть. Обращение с отходами животноводства также может быть опасным. Например, вы можете заразиться токсоплазмозом во время уборки кошачьего лотка. От матери к ребенку. Беременная женщина может передать микробы, приводящие к инфекционным заболеваниям, своему будущему ребенку. Некоторые микробы могут проникать через плаценту или грудное молоко. Микробы во влагалище могут передаваться ребенку во время родов.

Болезнетворные организмы также могут передаваться косвенным путем. Многие микробы могут задерживаться на предметах быта, как-то столешницы, ручки дверей или крана.

Например, когда вы касаетесь дверной ручки после больного гриппом или простудой, вы можете заразиться. Особенно, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу перед мытьем рук.

Некоторые микробы передаются через укусы насекомых, таких как комары, блохи, вши или клещи.

Болезнетворные организмы также могут быть в зараженной пище и воде. Поэтому соблюдайте правила безопасности продуктов питания.

Каждое инфекционное заболевание имеет свои специфические признаки и симптомы. Наиболее распространенные включают следующие:

высокая температура тела;

диарея;

утомление;

боль в мышцах;

кашель.

Повод к обращению к врачу

вас укусила животное;

у вас проблемы с дыханием;

кашель длится дольше недели;

сильная головная боль с лихорадкой;

появилась сыпь или отек;

необъяснимая или длительная лихорадка;

возникли внезапные проблемы со зрением.

Несмотря на то, что заразиться инфекционными заболеваниями может любой желающий, повышенные риски имеют люди с подавленной иммунной системой, например:

люди, принимающие стероиды или другие лекарства, которые подавляют иммунную систему, например, препараты против отторжения пересаженного органа;

люди, живущие с ВИЧ;

онкобольные и люди с хроническими заболеваниями, которые влияют на иммунную систему;

люди старшего возраста, дети, беременные женщины.

Поговорите с врачом о своем риске в отношении определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также контролируйте хронические заболевания, если они у вас есть.

Чтобы снизить риск инфицирования, следуйте простым советам: