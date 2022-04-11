Украинцам рассказали об инфекционных болезнях в условиях войны: как от них защититься

С началом войны в Украине выросли риски инфекционных заболеваний. Их вызывают бактерии, вирусы, грибки или паразиты. А недуг может протекать как с легкими симптомами, так и угрожающими жизни. Поэтому важно понимать свои риски инфицирования и позаботиться о своем здоровье и своих близких.
Об этом информирует Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Некоторые инфекционные заболевания могут передаваться от человека к человеку. Некоторые передаются насекомыми или другими животными. Другие же - через инфицированную пищу или воду, или через влияние организмов в окружающей среде.
Признаки и симптомы варьируются в зависимости от болезнетворного организма, но часто включают лихорадку и утомляемость. Легкие инфекции могут лечиться отдыхом и домашними средствами, в то время, как некоторые опасные для жизни инфекции могут нуждаться в госпитализации.
Многим инфекционным заболеванием можно предотвратить с помощью вакцин. Поэтому тщательно придерживайтесь Календаря прививок.
Частое и тщательное мытье рук помогает защититься от большинства инфекционных заболеваний.
Самый простой способ подхватить большинство инфекционных заболеваний - контактировать с инфицированным человеком или животным. Инфекционные заболевания могут передаваться через прямой контакт, например:
Болезнетворные организмы также могут передаваться косвенным путем. Многие микробы могут задерживаться на предметах быта, как-то столешницы, ручки дверей или крана.
Например, когда вы касаетесь дверной ручки после больного гриппом или простудой, вы можете заразиться. Особенно, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу перед мытьем рук.
Некоторые микробы передаются через укусы насекомых, таких как комары, блохи, вши или клещи.
Болезнетворные организмы также могут быть в зараженной пище и воде. Поэтому соблюдайте правила безопасности продуктов питания.
Каждое инфекционное заболевание имеет свои специфические признаки и симптомы. Наиболее распространенные включают следующие:
Повод к обращению к врачу
Несмотря на то, что заразиться инфекционными заболеваниями может любой желающий, повышенные риски имеют люди с подавленной иммунной системой, например:
Поговорите с врачом о своем риске в отношении определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также контролируйте хронические заболевания, если они у вас есть.
Чтобы снизить риск инфицирования, следуйте простым советам:
Как мы ранее писали, что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете.