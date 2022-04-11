Українцям розповіли про інфекційні хвороби в умовах війни: як від них захиститися

Деякі інфекційні захворювання можуть передаватися від людини до людини. Деякі передаються комахами чи іншими тваринами. Інші ж - через інфіковану їжу чи воду, чи через вплив організмів у довкіллі.

Ознаки та симптоми варіюються залежно від хвороботворного організму, але часто включають лихоманку та стомлюваність. Легкі інфекції можуть лікуватися відпочинком та домашніми засобами, у той час, як деякі небезпечні для життя інфекції можуть потребувати госпіталізації.

Багатьом інфекційним захворюванням можна запобігти з допомогою вакцин. Тож ретельно дотримуйтеся Календаря щеплень.

Часте та ретельне миття рук також допомагає захиститися від більшості інфекційних захворювань.

Найпростіший спосіб підхопити більшість інфекційних захворювань — контактувати з інфікованою людиною чи твариною. Інфекційні захворювання можуть передаватися через прямий контакт, наприклад:

Віч-на-віч. Інфекційні захворювання зазвичай розповсюджуються шляхом прямого передавання бактерій, вірусів або інших мікробів від однієї людини до іншої. Це може статися, коли людина з бактерією чи вірусом торкається, цілує, кашляє чи чхає на когось, хто не інфікований. Також хвороботворні організми можуть поширюватися через біологічні рідини під час статевого контакту.

Інфекційні захворювання зазвичай розповсюджуються шляхом прямого передавання бактерій, вірусів або інших мікробів від однієї людини до іншої. Це може статися, коли людина з бактерією чи вірусом торкається, цілує, кашляє чи чхає на когось, хто не інфікований. Також хвороботворні організми можуть поширюватися через біологічні рідини під час статевого контакту. Від тварини до людини. Якщо вас вкусить або подряпає інфікована тварина, навіть домашня, ви можете захворіти, а за екстремальних обставин навіть померти. Поводження з відходами тваринництва також може бути небезпечним. Наприклад, ви можете інфікуватися токсоплазмозом під час прибирання котячого лотка.

Якщо вас вкусить або подряпає інфікована тварина, навіть домашня, ви можете захворіти, а за екстремальних обставин навіть померти. Поводження з відходами тваринництва також може бути небезпечним. Наприклад, ви можете інфікуватися токсоплазмозом під час прибирання котячого лотка. Від матері до дитини. Вагітна жінка може передати мікроби, що призводять до інфекційних захворювань, своїй майбутній дитині. Деякі мікроби можуть проникати через плаценту чи грудне молоко. Мікроби в піхві можуть передаватися дитині під час пологів.

Хвороботворні організми також можуть передаватися непрямим шляхом. Багато мікробів можуть затримуватися на предметах побуту, як-то стільниці, ручки дверей або крану.

Наприклад, коли ви торкаєтеся дверної ручки після хворого на грип або застуду, ви можете інфікуватися. Особливо, якщо ви доторкнетеся до очей, рота або носа перед миттям рук.

Деякі мікроби передаються через укуси комах, таких як комарі, блохи, воші або кліщі.

Хвороботворні організми також можуть бути в зараженій їжі та воді. Тому дотримуйтесь правил безпеки продуктів харчування.

Кожне інфекційне захворювання має свої специфічні ознаки та симптоми. Найбільш поширені включають такі:

висока температура тіла;

діарея;

втома;

біль у м’язах;

кашель.

Привід до звернення до лікаря

вас укусила тварина;

у вас проблеми із диханням;

кашель триває довше тижня;

сильний головний біль із лихоманкою;

з’явився висип чи набряк;

незрозуміла або тривала лихоманка;

виникли раптові проблеми із зором.

Попри те, що заразитися інфекційними захворюваннями може будь-хто, підвищені ризики мають люди з пригніченою імунною системою, наприклад:

люди, які приймають стероїди або інші ліки, які пригнічують імунну систему, наприклад, препарати проти відторгнення пересадженого органа;

люди, які живуть з ВІЛ;

онкохворі та люди з хронічними захворюваннями, які впливають на імунну систему;

люди старшого віку, діти, вагітні жінки.

Поговоріть з лікарем щодо вашого ризику щодо певних інфекцій, особливо якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система. Дезінфікуйте подряпини та рани, а також контролюйте хронічні захворювання, якщо вони у вас є.

Щоби знизити ризик інфікування, дотримуйтесь простих порад: