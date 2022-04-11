Українцям розповіли про інфекційні хвороби в умовах війни: як від них захиститися

З початком війни в Україні зросли ризики інфекційних захворювань. Їх спричиняють бактерії, віруси, грибки чи паразити. А недуга може протікати як з легкими симптомами, так і загрозливими для життя. Тому важливо розуміти свої ризики інфікування та подбати про своє здоров’я і своїх близьких.
Про це інформує Центр Громадського здоров'я МОЗ України.
Деякі інфекційні захворювання можуть передаватися від людини до людини. Деякі передаються комахами чи іншими тваринами. Інші ж - через інфіковану їжу чи воду, чи через вплив організмів у довкіллі.
Ознаки та симптоми варіюються залежно від хвороботворного організму, але часто включають лихоманку та стомлюваність. Легкі інфекції можуть лікуватися відпочинком та домашніми засобами, у той час, як деякі небезпечні для життя інфекції можуть потребувати госпіталізації.
Багатьом інфекційним захворюванням можна запобігти з допомогою вакцин. Тож ретельно дотримуйтеся Календаря щеплень.
Часте та ретельне миття рук також допомагає захиститися від більшості інфекційних захворювань.
Найпростіший спосіб підхопити більшість інфекційних захворювань — контактувати з інфікованою людиною чи твариною. Інфекційні захворювання можуть передаватися через прямий контакт, наприклад:
Хвороботворні організми також можуть передаватися непрямим шляхом. Багато мікробів можуть затримуватися на предметах побуту, як-то стільниці, ручки дверей або крану.
Наприклад, коли ви торкаєтеся дверної ручки після хворого на грип або застуду, ви можете інфікуватися. Особливо, якщо ви доторкнетеся до очей, рота або носа перед миттям рук.
Деякі мікроби передаються через укуси комах, таких як комарі, блохи, воші або кліщі.
Хвороботворні організми також можуть бути в зараженій їжі та воді. Тому дотримуйтесь правил безпеки продуктів харчування.
Кожне інфекційне захворювання має свої специфічні ознаки та симптоми. Найбільш поширені включають такі:
Привід до звернення до лікаря
Попри те, що заразитися інфекційними захворюваннями може будь-хто, підвищені ризики мають люди з пригніченою імунною системою, наприклад:
Поговоріть з лікарем щодо вашого ризику щодо певних інфекцій, особливо якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система. Дезінфікуйте подряпини та рани, а також контролюйте хронічні захворювання, якщо вони у вас є.
Щоби знизити ризик інфікування, дотримуйтесь простих порад:
Як ми раніше писали, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.