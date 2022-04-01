Что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете

В военное время в Украине наблюдаются перебои с поставкой медикаментов. Такое положение вещей временное.

Что делать, если в аптеке нет препаратов, которые вы принимаете, рассказал невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Если в аптеке нет лекарств, которые вам нужны

Можно приобрести заменитель, то есть аналог. Нужно покупать лекарства по действующему веществу, т.е. название препарата заглавными буквами и внизу будет напечатано действующее вещество в скобках маленькими буквами. Вам нужно попросить фармацевты отпустить препарат с действующим веществом, которое есть у вашего препарата.

Если принимаете препарат с несколькими действующими веществами, то есть также ниже названия препарата, в скобках будут напечатаны названия действующих веществ.

Какие лекарства принимать не нужно

Многие препараты вообще не нужно принимать, в связи с их сомнительной эффективностью

Успокаивающие:

успокаивающие на травах, нообут, глицисед, анантават, корвелис, валерьяна, персен и т.д. - неэфективны.

Противовирусные - не нужны.



В условиях войны, часто возникают ОРВИ, но противовирусные (Арбидол, анаферон, гропринозин, Сельтавир, виферон, Лавамакс, циклоферон, амизон, новорин, амиксин и т.д.) - не нужны!

Иммуностимуляторы и препараты для "поддержки" иммунитета – неэффективны и не нужны!Иммунитет нельзя стимулировать, нет такого лекарства! Только активный образ жизни и превратить в ту или иную болезнь!

Гепатопротекторы -неэффективны и не нужны!

Сосудистые и ноотропы -также неэффективны и не нужны! Пирацетам, тиоцетам, нейротропин, армадин, цитимакс, аксотилин, Роноцит, милдрокор, милдронат, кавинтон, нейродар, рипронат, тианекс, ноотропил, тивортин, тивомакс, Актовегин, церебролизин, кортексин и многие другие.

БАДы и гомеопатия также вам не нужны, это препараты лишь трата денег.