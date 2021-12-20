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Украинцам рассказали, должен ли приезжать семейный врач домой к пациенту

Автор: Людмила Жукова

Украинцам сообщили, должны ли семейные врачи приезжать домой к пациентам, как это было раньше.

Ответ на этот вопрос дала Национальная служба здоровья.

Приедет ли врач домой

Людям напомнили, что в порядке предоставления первичной медицинской помощи, утвержденном Минздравом, отмечается, что первичная медицинская помощь оказывается при личном приеме пациента в медицинском учреждении.

Врач может выехать к пациенту домой, но не обязан это делать только потому, что пациенту далеко ехать или у него нет средств на проезд.

Кроме того, врач может предоставить консультацию по телефону или с помощью видеосвязи. Опять же, если решит, что это целесообразно.

В Национальной службе здоровья отметили, что неотложном состоянии следует звонить не семейному врачу, а 103.

Если ваш семейный врач заболел

Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.

О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:

  • Объявлением непосредственно в самом медучреждении
  • На веб-сайте учреждения
  • На странице в социальной сети
  • По телефону пациентам, которые были к врачу записаны

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запускают медицинское страхование с полисами.

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