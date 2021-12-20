Українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта

Чи приїде лікар додому

Людям нагадали, що в порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ, зазначається, що первинна медична допомога надається при особистому прийомі пацієнта в медичному закладі.

Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов'язаний це робити тільки тому, що пацієнту далеко їхати або у нього немає коштів на проїзд.

Крім того, лікар може надати консультацію по телефону або за допомогою відеозв'язку. Знову ж таки, якщо вирішить, що це доцільно.

У Національній службі здоров'я зазначили, що невідкладному стані слід дзвонити не сімейному лікарю, а 103.

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі

На веб-сайті установи

На сторінці в соціальній мережі

По телефону пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.