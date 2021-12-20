Українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта

Українцям повідомили, чи повинні сімейні лікарі приїжджати додому до пацієнтів, як це було раніше.
Відповідь на це питання дала Національна служба здоров'я.
Людям нагадали, що в порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ, зазначається, що первинна медична допомога надається при особистому прийомі пацієнта в медичному закладі.
Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов'язаний це робити тільки тому, що пацієнту далеко їхати або у нього немає коштів на проїзд.
Крім того, лікар може надати консультацію по телефону або за допомогою відеозв'язку. Знову ж таки, якщо вирішить, що це доцільно.
У Національній службі здоров'я зазначили, що невідкладному стані слід дзвонити не сімейному лікарю, а 103.
Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.
Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:
Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають медичне страхування з полісами.