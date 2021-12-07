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Полис за 120 гривен. В Украине запускают медстрахование: как работает и что покроет

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 15:22
Полис за 120 гривен. В Украине запускают медстрахование: как работает и что покроет Фото: в Украине запускают медицинское страхование (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины подписали меморандум для внедрения пилотного проекта добровольного фармакологического медицинского страхования. Он запускается в шести городах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования", - отметил Ляшко.

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд гривен. А более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.

Проект запускают в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Как это будет работать

В рамках страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения. Это будет касаться препаратов, которые не входят в программу "Доступные лекарства", и стоимость которых не возмещается государством.

Как принять участие в проекте

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и сообщить об этом своему врачу. Пациент будет платить 120 гривен в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в размере 20 тысяч гривен в случае назначения лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства".

Как получить лекарство

Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент должен прийти к врачу, обследоваться, а потом он получит рецепт на лекарство.

Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало новейший препарат против туберкулеза "Претоманид". Он поможет спасти жизни тысячи тяжелобольных людей в стране.

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