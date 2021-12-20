Украинцам рассказали, должен ли приезжать семейный врач домой к пациенту
Украинцам сообщили, должны ли семейные врачи приезжать домой к пациентам, как это было раньше.
Ответ на этот вопрос дала Национальная служба здоровья.
Приедет ли врач домой
Людям напомнили, что в порядке предоставления первичной медицинской помощи, утвержденном Минздравом, отмечается, что первичная медицинская помощь оказывается при личном приеме пациента в медицинском учреждении.
Врач может выехать к пациенту домой, но не обязан это делать только потому, что пациенту далеко ехать или у него нет средств на проезд.
Кроме того, врач может предоставить консультацию по телефону или с помощью видеосвязи. Опять же, если решит, что это целесообразно.
В Национальной службе здоровья отметили, что неотложном состоянии следует звонить не семейному врачу, а 103.
Если ваш семейный врач заболел
Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.
О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:
- Объявлением непосредственно в самом медучреждении
- На веб-сайте учреждения
- На странице в социальной сети
- По телефону пациентам, которые были к врачу записаны
Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запускают медицинское страхование с полисами.