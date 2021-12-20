ru ua
Пн, 20 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта

Новость на русском →
Понеділок 20 грудня 2021 11:34
Українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта Як працюють сімейні лікарі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українцям повідомили, чи повинні сімейні лікарі приїжджати додому до пацієнтів, як це було раніше.

Відповідь на це питання дала Національна служба здоров'я.

Чи приїде лікар додому

Людям нагадали, що в порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ, зазначається, що первинна медична допомога надається при особистому прийомі пацієнта в медичному закладі.

Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов'язаний це робити тільки тому, що пацієнту далеко їхати або у нього немає коштів на проїзд.

Крім того, лікар може надати консультацію по телефону або за допомогою відеозв'язку. Знову ж таки, якщо вирішить, що це доцільно.

У Національній службі здоров'я зазначили, що невідкладному стані слід дзвонити не сімейному лікарю, а 103.

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

  • Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі
  • На веб-сайті установи
  • На сторінці в соціальній мережі
  • По телефону пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають медичне страхування з полісами.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
Свято 20 грудня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 20 грудня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день