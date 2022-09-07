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Украинцам рассказали, что делать, если не успели передать показания счетчика

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Среда 07 сентября 2022 13:20
Украинцам рассказали, что делать, если не успели передать показания счетчика Фото: Что делать, если вы не успели передать показания счетчика по горячей воде (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многих украинцев волнует вопрос, что делать, если вовремя не успел передать показания счетчика по горячей воде.

Об этом жителям страны рассказали в Киевтеплоэнерго.

Какая процедура

В случае, если вы не передали показания по горячей воде - на этот раз начисления будут произведены по среднему значению данных вашей квартиры за последний год.

После получения актуальных данных счетчика корректировки начислений за горячую воду выполняются автоматически.

Если показания квартирных счетчиков не передавались более трех месяцев, скорректировать их можно в Коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса".

Для этого воспользуйтесь мессенджером в Facebook или Skype.

Украинцам напомнили, что передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, начиная с 5 числа.

Если в квартире установлен бойлер и вы не пользуетесь горячей водой, необходимо подавать показания с разницей "0", то есть те же, что предоставляли в прошлый раз.

Кстати, консультацию по начислениям можно получить в Центре коммунального сервиса – или по телефону (044) 247-40-40.

Как мы ранее писали, энергетик объяснил, как не замерзнуть зимой жителям многоквартирных домов.

Добавим, перед этим мы рассказывали, как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру.

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