ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, що робити, якщо не встигли передати показання лічильника

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 13:20
Українцям розповіли, що робити, якщо не встигли передати показання лічильника Фото: що робити, якщо ви не встигли передати показання лічильника по гарячій воді (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багатьох українців хвилює питання, що робити, якщо вчасно не встиг передати показання лічильника по гарячій воді.

Про це жителям країни розповіли в Київтеплоенерго.

Яка процедура

У разі, якщо ви не передали показання по гарячій воді - на цей раз нарахування будуть проведені за середнім значенням даних вашої квартири за останній рік.

Після отримання актуальних даних лічильника коригування нарахувань за гарячу воду виконуються автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися більше трьох місяців, скорегувати їх можна в Комунальному концерні "Центр Комунального Сервісу".

Для цього скористайтеся месенджером в Facebook або Skype.

Українцям нагадали, що передавати показання лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа.

Якщо у квартирі встановлено бойлер та ви не користуєтесь гарячою водою, необхідно подавати показання з різницею "0", тобто ті ж самі, що надавали минулого разу.

До речі, консультацію по нарахуваннях можна отримати в Центрі комунального сервісу - або за телефоном (044) 247-40-40.

Як ми раніше писали, енергетик пояснив, як не замерзнути взимку жителям багатоквартирних будинків.

Додамо, перед цим ми розповідали, Як правильно вибрати обігрівач, щоб взимку вистачило на всю квартиру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖКХ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя