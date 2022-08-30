Энергетик объяснил, как не замерзнуть зимой жителям многоквартирных домов

Перед началом нового отопительного сезона, который в Украине может стать очень непростым из-за полномасштабной войны, в сетях появляются различные рекомендации - как не замерзнуть зимой, но чаще всего они касаются владельцев частного сектора. А что же делать жильцам многоквартирных домов?

Он обращает внимание, что использование электрообогревателей является самым простым способом поднять температуру в таких квартирах. И тут нужно учитывать пропускную способность электропроводок в домах в случае подключения различных калориферов.

"Итак, в качестве инженера-электрика и энергетика с 20-летним опытом возьму на себя "неблагодарный" труд дать несколько советов именно для жильцов многоквартирных домов", - пишет специалист.

Такие рекомендации будут работать лишь в том случае, когда есть электроснабжение от подстанций по "высокой" стороне, то есть вся электросеть от генерации до потребителя работает "в пределах дозволенного", добавляет Жук.

"Никакие накопители/стораджи/акб/ибп вас не согреют. И вы должны это знать, чтобы не было неприятных сюрпризов. Но! Шанс есть всегда и его нужно использовать", - подчеркивает эксперт.

Как греться зимой жителям многоквартирных домов

Первым делом нужно найти толкового электрика, и с ним отыскать главный распределительный шкаф вашего дома (ГРШ) - точку, к которой в здании приходит силовой кабель электропитания от подстанции.

В ГРШ следует провести ревизию контура заземления, всех электрических соединений и проводов, шин, кабелей.

Обратите внимание на горящие и обгоревшие места. При необходимости все соединения нужно подтянуть, а все обгоревшие элементы - заменить.

"Паутину и пыль убрать, потому что они являются причиной коротких замыканий.

Также, где это возможно, обязательно заменить все провода на провода с большим сечением, чтобы увеличить пропускную способность перемычек. Особое внимание обратите на состояние аппаратов защиты - тех же автоматов. Если там еще совковые автоматы - замените их на современные и не пожалейте денег на качественные автоматы", - рассказал Жук.

Он также подчеркивает, что главное при замене автоматов - не превышать номинальный ток автомата относительно пропускной способности проводов и кабелей.

"Обращаю внимание! Если в доме больше 3 подъездов, ГРШ может быть не один. Поэтому разыщите все", - добавил он.

Второе - аналогичные работы проведите с квартирными щитками и распределительными коробками, которые находятся в тамбурах и лестничных клетках. От этих щитков и коробок в квартиры проложены провода к розеткам и выключателям.

"Если вы не производили ремонт и не меняли проводку, позаботьтесь о том, чтобы протащить в свою квартиру отдельный кабель достаточного сечения, чтобы от него можно было подключить все ваши обогреватели", - объясняет эксперт.

Важно знать, что все эти кабели нужно подключать После счетчика. Поэтому обязательно обратите внимание на то, какие провода идут от стояка электропитания К счетчику.

"Очень часто, делая ремонт, люди на это не обращают внимания. Однако, даже если у вас в квартире новая проводка, установлены современные качественные автоматы, но к счетчику идут старые провода - "все, кина не будет, электричество кончится". Что касается проблемы, когда все одновременно включат обогреватели в квартирах. Выдержит ли магистраль электропитания - то есть "стояк", или те же кабели, идущие от ГРШ к квартирным щиткам и распределительным коробкам?" - говорится в публикации.

По словам специалиста, если нет возможности их заменить, то остается надеяться, что в доме сейчас проживает меньше людей, и нагрузка будет ниже. В противном случае должна сработать автоматика и отключить электропитание, чтобы предупредить пожар.

В-третьих - проверьте розетки в квартирах. Если хоть что-то напоминает на искрение (есть горящие места), розетку необходимо заменить, контакты затянуть.

"И помните - 90 процентов розеток в наших квартирах рассчитаны на ток 16 Ампер, это равно 3,52 кВт мощности в нормальном режиме. Не подключайте в розетку больше, так как пожар неизбежен. Лучше меньше", - обращает внимание эксперт.

Четвертое. Буржуйки и другие дровяные печи не должны находиться в квартирах. Они могут понадобиться, но только там, где это возможно, из соображений противопожарной безопасности.

"К примеру, в 16-этажках есть так называемые "колясочные" комнаты. Освободите их от хлама, заделайте окна, продумайте вентиляцию и дымоход, организуйте с противопожарными средствами место для установки печки", 0 объясняет Жук.

Это фактически будет пункт обогрева для жильцов дома. И тут очень важно не забывать о пожарной опасности - все должно делаться согласно нормам и правилам безопасной эксплуатации, следует проконсультироваться со специалистами ГСЧС, назначить ответственного и дежурного.