Стало известно, как будут работать школы в Киевской области с 1 сентября

В Киевской области к 1 сентября готовят открывать школы. Они будут доступны для тех детей, родители которых выбрали очное обучение.

Школы проверяют

На данный момент в Киевской области функционирует 1353 образовательных учреждения. Кулеба отметил, что начала июля в районах и территориальных общинах области начали работать комиссии по проверке состояния готовности укрытий в учебных заведениях.

"На сегодняшний день комиссии уже завершили проверку укрытий и бомбоубежищ. Рекомендовали к использованию по назначению 1016 построек. Речь идет об укрытии как в самих учебных заведениях, так и в учреждениях и организациях, находящихся рядом. Подавляющее большинство из них - это самые простые укрытия", - отметил Алексей.

Чиновник рассказал, что в подземных сооружениях 542 детских сада и школы сейчас проводятся ремонтные работы.

Там обустраивают сети электро и водоснабжения, водоотведения, вентиляционные системы.

В убежищах должны быть условия

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в убежищах были все необходимые коммуникации – тепло, свет, вентиляция и вода. Это необходимо для того, чтобы школьники и педагоги могли находиться в укрытиях даже при длительной воздушной тревоге. Делаем все для того, чтобы подготовить школы для работы в очном формате", - сообщил чиновник.

Кроме того, глава Киевской ОВ подчеркнул, что обустройство укрытий и безопасность детей - это самая главная задача при подготовке образовательных учреждений к учебному году.