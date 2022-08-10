Стало відомо, як працюватимуть школи в Київській області з 1 вересня
У Київській області до 1 вересня готують відкривати школи. Вони будуть доступні для тих дітей, батьки яких обрали очне навчання.
Про початок навчального процесу розповів голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.
Школи перевіряють
На цей час в Київській області функціонує 1353 освітніх установи. Кулеба зазначив, що початку липня в районах та територіальних громадах області почали працювати комісії з перевірки стану готовності укриттів у навчальних закладах.
"На сьогодні комісії вже завершили перевірку укриттів і бомбосховищ. Рекомендували до використання за призначенням 1016 будівель. Йдеться про укриття як в самих навчальних закладах, так і в установах і організаціях, що знаходяться поруч. Переважна більшість з них - це найпростіші укриття", - зазначив Олексій.
Чиновник розповів, що в підземних спорудах 542 дитячих садки і школи зараз проводяться ремонтні роботи.
Там облаштовують мережі електро й водопостачання, водовідведення, вентиляційні системи.
В укриттях повинні бути умови
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб в укриттях були всі необхідні комунікації – тепло, світло, вентиляція і вода. Це необхідно для того, щоб школярі та педагоги могли перебувати в укриттях навіть при тривалій повітряній тривозі. Робимо все для того, щоб підготувати школи для роботи в очному форматі", - повідомив чиновник.
Крім того, глава Київської ОВ підкреслив, що облаштування укриттів і безпека дітей - це найголовніше завдання при підготовці освітніх установ до навчального року.
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