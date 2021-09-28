Украинцам рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина: главное условие

Она сообщила, что в красной зоне должны быть вакцинированы абсолютно все учителя. Если же условие не соблюдается, школа уходит на "дистанционку".

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа. Если регион переходит к "красной" зоне, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование ", - сообщила заместитель министра образования.

По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Отметим, что Украина вошла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Интересно, что после этого на 25% увеличилось число вакцинации первой дозой.