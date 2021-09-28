Українцям розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні карантину: головна умова

Вона повідомила, що в червоній зоні повинні бути вакциновані абсолютно всі вчителі. Якщо ж умова не дотримується, школа йде на"дистанціонку".

"Помаранчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, вища, середня школа. Якщо Регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язково 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила заступник міністра освіти.

За її словами, мова йде про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - тільки за цієї умови зможуть працювати й дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.

Зазначимо, що Україна увійшла в "жовту" зону карантину з 23 вересня. Цікаво, що після цього на 25% збільшилася кількість вакцинації першою дозою.