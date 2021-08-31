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Украинцам рассказали, будут ли насильно прививать учителей в школах

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Вторник 31 августа 2021 08:36
Украинцам рассказали, будут ли насильно прививать учителей в школах Вакцинация учителей в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация учителей в Украине является добровольной, то есть насильно педагогов в школах прививать от коронавируса не будут.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер Минздрава Роман Борщ.

Недавно украинцам сообщили, что в нашей стране вакцинировано всего 30% работников образования. После этого Роман Борщ и дал комментарий по этому вопросу.

Он сказал, что педагоги входят в одну из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19".

Спикер напомнил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцине", - отметил он.

Будут ли насильно прививать учителей

Пока что в Минздраве не предусматривают принудительную вакцинацию работников образования.

"Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения", - резюмировал Борщ.

Как мы ранее сообщали, в Минздраве выпустили новое постановление о карантинных правилах в школах в новом учебном году.

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