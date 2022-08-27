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Украинцам рассказали, что будет с ценами на картофель

Фото: Что будет с ценами на картошку в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на картофель в Украине не будет расти. Дело в том, что фермеры собрали достаточный урожай этого овоща, чтобы обеспечить потребности покупателей.

О ценах на картофель информирует издание Agronews.

Заместитель директора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга заверил, что цены на этот продукт останутся такими, как сейчас.

"Нужно учитывать тот фактор, что где-то на 30% меньше посадили, но многие выехали – это тоже нужно учитывать. Климатические условия сложились прежде всего так, что в начале вегетации было мало осадков, и картофель завязал меньше клубней, но когда пошли дожди, то они стали больше", - сообщил Николай Фурдыга.

Кстати, в Сумской, Харьковской,Черниговской и части Киевской областей с опозданием посадили картофель, потому что проводили разминирование. Поэтому можно еще и рассчитывать на урожай из этих регионов.

Сколько будет стоить картофель

По мнению эксперта, оптовая цена на овощ сохранится в диапазоне 7-8 гривен за килограмм.

"Украина будет обеспечена картофелем целиком и полностью. Цена будет приятной и не будет расти вверх. Я думаю, что в пределах 7-8 грн будут оптовые цены в период заготовки", - добавил Николай Фурдыга.

Ранее мы писали, что в Украине взлетят цены на "стратегические" продукты.

А экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

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картофель