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Українцям розповіли, що буде з цінами на картоплю

Фото: що буде з цінами на картоплю в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на картоплю в Україні не зростатиме. Справа в тому, що фермери зібрали достатній урожай цього овоча, щоб забезпечити потреби покупців.

Про ціни на картоплю інформує видання Agronews.

Заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига запевнив, що ціни на цей продукт залишаться такими, як зараз.

"Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили, але багато хто виїхав - це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися насамперед так, що на початку вегетації було мало опадів, і картопля зав'язала менше бульб, але коли пішли дощі, то вони стали більшими", - повідомив Микола Фурдига.

До речі, у Сумській, Харківській, Чернігівській та частині Київської областей із запізненням посадили картоплю, бо проводили розмінування. Тому можна ще й розраховувати на урожай з цих регіонів.

Скільки коштуватиме картопля

На думку експерта, оптова ціна на овоч збережеться в діапазоні 7-8 гривень за кілограм.

"Україна буде забезпечена картоплею цілком і повністю. Ціна буде приємною і не буде рости вгору. Я думаю, що в межах 7-8 грн будуть оптові ціни в період заготівлі", - додав Микола Фурдига.

Раніше ми писали, що в Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти.

А економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

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картофель