Украинцам рассказали, будет ли сокращение субсидий с 1 октября: "это справедливо"

Будет ли сокращение субсидий?

По словам министра, ни о каком сокращении субсидий речь не идет.

"В 2020 году мы ввели карантинную норму - повысили социальные нормативы, на которые начисляется субсидия - это электроэнергия, подогрев воды, приготовление пищи. Люди были вынуждены сидеть дома и тратили больше такого ресурса. Сегодня страна уже не в красной зоне, люди работают, и мы эту карантинную норму с 1 октября убираем, но, если снова будет всплеск коронавируса, вернем ее", - пояснила министр.

Лазебная также отметила, что Минсоцполитики пошло на договоренность с Минфином по проверке субсидиантов, но их количество существенно не уменьшилось.

"Проверки выявили определенное количество людей, имеющих большие депозитные счета, осуществляющих дорогостоящие покупки. Но субсидия - это о справедливости. Фактически налогоплательщики помогают тем, кто не может самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги. Тем не менее, по статистике даже после проверки в этом летнем периоде субсидиантов ровно столько, сколько было прошлым летом", - добавила она.

А что с жесткой верификацией субсидиантов?

С 1 мая правила предоставления субсидий изменились. Отныне, например, чтобы не потерять выплаты, ваши покупки не должны превышать более 50 тыс. грн. Также нужно проверить свой автомобиль.

Но здесь, признает министр, есть еще много вопросов, которые нужно решать. В частности она обратила внимание на норму о получении значительного единовременного дохода.

"Мы говорим о случае, когда человек продал квартиру, получил единовременный доход, и показал его. У меня уже было подобное обращение. Женщина продала земельный участок, чтобы найти деньги на лечение, и говорит: "У меня был одноразовый доход, мы лечились, сейчас денег нет". К началу отопительного сезона мы подумаем и решим этот вопрос", - пообещала Лазебная.