Українцям розповіли, чи буде скорочення субсидій з 1 жовтня: "це справедливо"

Чи буде скорочення субсидій?

За словами міністра, про жодне скорочення субсидій мова не йде.

"У 2020 році ми ввели карантинну норму - підвищили соціальні нормативи, на які нараховується субсидія - це електроенергія, підігрів води, приготування їжі. Люди були змушені сидіти вдома і витрачали більше такого ресурсу. Сьогодні країна вже не у червоній зоні, люди працюють, тож ми цю карантинну норму з 1 жовтня прибираємо, але, якщо знову буде сплеск коронавірусу, повернемо її", - пояснила міністр.

Лазебна також зазначила, що Мінсоцполітики пішло на домовленість з Мінфіном щодо перевірки субсидіантів, але їхня кількість істотно не зменшилась.

"Перевірки виявили певну кількість людей, котрі мають великі депозитні рахунки, здійснюють дороговартісні покупки. Але ж субсидія - це про справедливість. Фактично платники податків допомагають тим, хто не може самотужки сплачувати за свої комунальні послуги. Тим не менш, за статистикою навіть після перевірки у цьому літньому періоді субсидіантів рівно стільки, скільки було минулого літа", - додала вона.

А що з жорсткою верифікацією субсидіантів?

З 1 травня правила надання субсидій змінилися. Відтепер, наприклад, щоб не втратити виплати, ваші покупки не повинні перевищувати понад 50 тис. грн. Також потрібно перевірити свій автомобіль.

Та тут, визнає міністр, є ще багато питань, які потрібно вирішувати. Зокрема вона звернула увагу на норму про отримання значного одноразового доходу.

"Ми говоримо про випадок, коли людина продала квартиру, отримала одноразовий дохід, і показала його. В мене вже було подібне звернення: людина на лікування продала земельну ділянку і каже: "У мене був одноразовий дохід, ми лікувалися, зараз грошей немає". До початку опалювального сезону ми подумаємо і вирішимо це питання", - пообіцяла Лазебна.