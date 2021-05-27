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Украинцы потеряют субсидии благодаря новым правилам: кто больше не получит выплат (список)

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Четверг 27 мая 2021 08:34
Украинцы потеряют субсидии благодаря новым правилам: кто больше не получит выплат (список) Фото: кто из украинцев не получит субсидию (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

С 1 мая 2021 года в Украине изменились правила предоставления субсидий. Отныне, чтобы не потерять выплаты, ваши покупки, например, не должны превышать более 50 тыс. грн. Также нужно проверить свой автомобиль.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кто же не получит субсидии?

В Минсоцполитики объяснили, что украинцы рискуют потерять право на субсидии если:

  • осуществили покупку квартиры, земельного участка, транспортного средства (кроме мопеда или прицепа), товаров долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен единовременно в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;
  • имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
  • осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;
  • декларируют отсутствие дохода и находились за границей более 60 дней, за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
  • имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;
  • владеют авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
  • имеют два и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  • не имеет доходов и при этом нигде не учились, не работали, не имели статуса безработного.

Также в выплате откажут гражданам, которые не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период.

Как мы сообщали ранее, субсидии переназначат автоматически для 2,5 млн украинцев, остальные будут подавать декларацию.

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