Украинцам продают старые iPhone по цене новых: как проверить гаджет перед покупкой

В Украине желающие подешевле купить iPhone последних моделей рискуют попасть на мошенников, которые продадут вам старенький "яблочный" смартфон, встроенный в корпус "двенадцатки", а то и вообще нерабочий гаджет.
На что стоит обратить внимание при покупке iPhone, и как проверить его состояние и правомочность гарантии Apple, читайте в материале ниже.
В магазинах техники крупных сетей телефоны iPhone 12 разных конфигураций предлагают по ценам в среднем от 30 тысяч, хотя можно встретить предложения и на 2-3 тысячи дешевле.
На различных сайтах бесплатных объявлений, например на OLX, можно увидеть последние Айфоны и за 20 тысяч, и за 40. Хотя при этом стоимость предыдущих поколений ниже в разы.
Цены на iPhone разных моделей в объявлениях (фото: olx.ua)
Ничего странного в такой значительной разнице в ценах между моделями последних и более ранних выпусков в объявлениях нет, и представленные прайсы на 5-, 3-летние Айфоны считают адекватными. В то же время специалисты не рекомендуют покупать 12-е iPhone с рук, так как можно на практике значительно переплатить, став обладателем "матрешки", или купить себе нерабочий смартфон.
Так, злоумышленники иногда практикуют такую схему: продают "последние" модели доверчивым юзерам, которые даже не заметят подвоха, купив начинку от старенького iPhone, встроенный в корпус нового, который можно заказать, в частности, на AliExpress.
Как отмечается в материале GSMinfo, иногда покупатели даже специально заказывают себе такие "самопалы" - мол, чтобы покрасоваться перед друзьями "последним Айфоном". К тому же XR работает "бодро", а внешне все выглядит идеально.
Впрочем, нередко продавцы оказываются недобросовестными, и не признаются, что предлагают собранный из разных гаджетов телефон, а ставят цену, как за полноценный iPhone 12. В таких случах переплата весьма значительная.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, и не заплатить за старый Айфон, как за новый, перед покупкой с рук нужно удостовериться в оригинальности смартфона. Для этого необходимо:
Как проверить сервисное обслуживание и гарантию смартфона iPhone (фото: скрин checkcoverage.apple.com/ru/ru/)
Добавим, что если продавец не желает предоставлять вам для проверки серийный номер, то такой смартфон лучше не покупать, так как гаджет может быть краденым.
Ранее мы рассказывали о простых и доступных способах, как защитить смартфон в летнюю жару.
Напомним также, что перед этим кардиологи рассказали, чем iPhone 12 опасен для здоровья.