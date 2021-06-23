Українцям продають старі iPhone за ціною нових: як перевірити гаджет перед покупкою

У магазинах техніки великих мереж телефони iPhone 12 різних конфігурацій пропонують за цінами в середньому від 30 тисяч, хоча можна зустріти пропозиції і на 2-3 тисячі дешевше.

На різних сайтах безкоштовних оголошень, наприклад на OLX, можна побачити останні Айфони і за 20 тисяч, і за 40. Хоча при цьому вартість попередніх поколінь нижче в рази.

Ціни на iPhone різних моделей в оголошеннях (фото: olx.ua)

Нічого дивного в такій значній різниці в цінах між моделями останніх і більш ранніх випусків в оголошеннях немає, і представлені прайси на 5-, 3-річні Айфони вважають адекватними. Разом з тим фахівці не рекомендують купувати 12-ті iPhone з рук, позаяк можна на практиці значно переплатити, ставши володарем "матрьошки", або купити собі неробочий смартфон.

Як навчилися підробляти iPhone

Так, зловмисники іноді практикують таку схему: продають останні моделі довірливим юзерам, які навіть не помітять підступу, купивши начинку від старенького iPhone, вбудований в корпус нового, який можна замовити, зокрема, на AliExpress.

Як зазначається в матеріалі GSMinfo, іноді покупці навіть спеціально замовляють собі такі "самопали" - мовляв, щоб покрасуватися перед друзями "останнім Айфоном". До того ж XR працює "бадьоро", а зовні все виглядає ідеально.

Втім, нерідко продавці виявляються недобросовісними, і не зізнаються, що пропонують зібраний з різних гаджетів телефон, а ставлять ціну, як за повноцінний iPhone 12. У таких випадках переплата досить значна.

Як перевірити iPhone перед покупкою

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, і не заплатити за старий Айфон, як за новий, перед покупкою з рук потрібно упевнитися в оригінальності смартфона. Для цього необхідно:

зайти в "налаштування", вибрати "основні", перейти на "про пристрій"

записати вказаний "серійний номер"

на сайті checkcoverage.apple.com у розділі "перевірити право на сервісне обслуговування" записуєте цей серійний номер і натискаєте "далі"

з'явиться інформація про модель телефону, гарантію та дату першої активації пристрою.

Як перевірити сервісне обслуговування і гарантію смартфона iPhone (фото: скрін checkcoverage.apple.com/ru/ru/)

Додамо, що якщо продавець не бажає надавати вам для перевірки серійний номер, то такий смартфон краще не купувати, оскільки гаджет може бути краденим.